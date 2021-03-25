مجهولون يطلقون النار عشوائيا أمام مستشفى في قنا.. والأمن يلاحقهم

أطلق مجهولون النيران من داخل سيارة ملاكي في الهواء بشكل عشوائي، دون وقوع إصابات، أمام مستشفى الصدر في قنا.وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بوجود سيارة ملاكي تحمل رقم «825 س.و.ا»، عند محاولة إيقافها من قبل المرور أمام مستشفى الصدر، بدأ ركابها بطلق الأعيرة النارية بداية من أمام النصب التذكاري لشهداء فيروس كورونا حتى مجمع المواقف في قنا.على الفور تحركت قوة أمنية من المرور وقسم قنا، وراء السيارة لضبط المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.