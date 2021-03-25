شمال سيناء: تطهير خزانات المياه فى مختلف المدارس

أكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الدكتور طارق محمد كامل، قيام مديرية الصحة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة بتطهير خزانات المياه في مختلف المدارس على مستوى المحافظة، حيث تقوم فرق متخصصة من إدارة البيئة والوحدات الصحية بتطهير وتعقيم خزانات المدارس لضمان جودة مياه الشرب التي يتم تقديمها للطلاب، وإجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية اللازمة للمياه للتأكد من مطابقتها المواصفات الصحية.وأضاف وكيل الوزارة- في بيان اليوم الخميس- أن تطهير خزانات المدارس وأخذ عينات من المياه لتحليلها يتم بصورة شهرية طبقًا للبروتوكول الموقع بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم بشمال سيناء للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، كما تم تطهير المصالح الحكومية والمعهد الفني للتمريض تطهيرًا احترازيًا ضد فيروس كورونا.من جهة أخرى، تم تطهير سيارة نقل مياه وحدات الكلى وغسل وتطهير خزانات وحدات الكلى بمستشفى العريش العام وباقي خزانات المستشفى.كما واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش عملها في مكافحة ناقلات الأمراض والحشرات وتطهير المناطق السكنية والمصالح الحكومية، حيث أشار المهندس صبحي الفرماوي، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، إلى أنه تم اليوم بالتنسيق مع رئيس حي المساعيد بالعريش تغطية برك المياه الموجودة في حى الشرابجة ومنطقة الشاليهات بالمساعيد وبعض المناطق المجاورة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ لتقليل كثافة البعوض.