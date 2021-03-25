رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شمال سيناء: تطهير خزانات المياه فى مختلف المدارس

الخميس 25/مارس/2021 - 12:50 م
تطهير خزانات المياه
تطهير خزانات المياه فى مختلف المدارس
أ ش أ
طباعة
أكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الدكتور طارق محمد كامل، قيام مديرية الصحة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة بتطهير خزانات المياه في مختلف المدارس على مستوى المحافظة، حيث تقوم فرق متخصصة من إدارة البيئة والوحدات الصحية بتطهير وتعقيم خزانات المدارس لضمان جودة مياه الشرب التي يتم تقديمها للطلاب، وإجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية اللازمة للمياه للتأكد من مطابقتها المواصفات الصحية.

وأضاف وكيل الوزارة- في بيان اليوم الخميس- أن تطهير خزانات المدارس وأخذ عينات من المياه لتحليلها يتم بصورة شهرية طبقًا للبروتوكول الموقع بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم بشمال سيناء للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، كما تم تطهير المصالح الحكومية والمعهد الفني للتمريض تطهيرًا احترازيًا ضد فيروس كورونا.

من جهة أخرى، تم تطهير سيارة نقل مياه وحدات الكلى وغسل وتطهير خزانات وحدات الكلى بمستشفى العريش العام وباقي خزانات المستشفى.

كما واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش عملها في مكافحة ناقلات الأمراض والحشرات وتطهير المناطق السكنية والمصالح الحكومية، حيث أشار المهندس صبحي الفرماوي، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، إلى أنه تم اليوم بالتنسيق مع رئيس حي المساعيد بالعريش تغطية برك المياه الموجودة في حى الشرابجة ومنطقة الشاليهات بالمساعيد وبعض المناطق المجاورة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ لتقليل كثافة البعوض.

موضوعات متعلقة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

نزلت لشراء «متطلبات المنزل» فمات أولادها الثلاثة حرقًا بعين شمس

ضبط شاب تحرش جسديا بفتاة داخل مترو باب الشعرية

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجانحة


الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

الحياة تعود للساحل الشرقي الأسترالي بعد انحسار مياه الفيضانات

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)

بمناسبة ليلة النصف من شعبان.. ورشة لـ«فن السماع» بقبة الغوري

السبت.. عرض «قابل للكسر» بسينما الهناجر

محمد الباز يوقع ويناقش أولى تجاربه الروائية «الزينة».. الليلة