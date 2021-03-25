ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5832 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2554 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 232 مخالفة السير بدون تراخيص، 25 مخالفة موقف عشوائي، 35 مخالفة شروط التراخيص.جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.