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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط كمية كبيرة من الحشيش فى قنا

الخميس 25/مارس/2021 - 12:38 م
الحشيش
الحشيش
قنا: إسلام البكري
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط عاملين بحوزتهما 198 فرش حشيش، داخل سيارة بكمين طيبة بقنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا، بتمكن الملازم أول عبدالرحمن سالم، من ضبط 198 فرش حشيش بحوزة، عبدالرحمن. ا.م، 26 عاما، سائق، وعبدالرحمن. ا.ع، 25 عاما، عامل.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين دخلا كمين طيبة، بسيارة دون لوحات معدنية، واشتبه فيهما الضابط، وأثناء تفتيش السيارة عثر بداخلها على 198 فرش حشيش.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والسيارة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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