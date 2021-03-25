سفير روسيا بواشنطن: وضع العلاقات الروسية الأمريكية لا يلبى مصالح موسكو

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أنه لا يعلم بعد موعد عودته إلى الولايات المتحدة لممارسة مهام عمله، مشيرا إلى أن وضع العلاقات الروسية الأمريكية لا يلبي مصالح بلاده.وقال أنطونوف - عقب جلسة لجنة الشئون الدولية بالبرلمان الروسي اليوم الخميس - "لا يوجد وقت للخلاف، يجب القيام بأعمال محددة، ومجابهة التحديات والتهديدات المشتركة، وما أكثرها مع الأسف".وأضاف: "لقد تم استدعائي لإجراء تحليل ودراسة والتحدث عن مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية، ومعرفة ما يجب القيام به حتى لا تسقط علاقتنا بالكامل في الهاوية، وهذا الوضع لا يلبي مصالحنا".يُذكر أن روسيا استدعت سفيرها في الولايات المتحدة مؤخرا للتشاور بسبب تصريحات صحفية للرئيس الأمريكي جو بايدن هدد فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بدفع الثمن على التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية.