الرعاية الصحية تطلق برنامجًا تدريبيًا للأطباء

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، أنه في إطار حرص الهيئة على تعزيز قدرات الفريق الطبي من العاملين بفروعها، وانطلاقا من دور الموارد البشرية في تنمية وتطوير المواهب سيتم انطلاق البرنامج التدريبي العلمي Healthcare CAMP بالتعاون مع شركة ورش مصر للأدوية في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز ورفع كفاءة قدرات الفرق الطبية بالهيئة من أطباء وصيادلة وتمريض، بهدف كيفية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة الخطيرة وعلاجها، ومنها، أمراض الأورام والهيموفيليا والليمفوما والتصلب المتعدد والفشل الكلوي.