القبض على تاجري حشيش بالبساتين

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطلين بحوزتهم حشيش بقصد الاتجار بالبساتين.البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.