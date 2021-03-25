طلب التحريات بشأن حريق جراج جامعة سنجور فى الإسكندرية

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بجراج مبنى جامعة سنجور وسؤال السايس المسئول عن السيارات، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان لفحصها.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمبنى جامعة سنجور، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم و4 سيارات إطفاء رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق محدود بعدد من الكراتين المخزنة بالجراج بالطابق الرابع بمبنى جامعة سنجور، وتم إخماد الحريق دون أي خسائر أو إصابات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.