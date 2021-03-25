متحرش مترو باب الشعرية أمام النيابة: «كنت هقع ومسكت فيها»

كشفت تحقيقات نيابة الموسكي، برئاسة المستشار أحمد المصري، اليوم الخميس، في واقعة اتهام شاب بهتك عرض فتاة وملامسة جسدها في محطة مترو باب الشعرية عن أن المتهم لا يعرف أن الفتاة بصحبة خطيبها.وأنكر المتهم ارتكابه الواقعة مؤكدًا أن الفتاة كانت أمامه في درجة أعلى منه وكان بينهما مسافة ولم يمسك جسدها، بل خبط فيها صدفة ولم يكن قاصدًا، خاصة أن السلم الكهربائي يسحب سريعًا ولم يكن يدري.وأكد المتهم أنه أثناء صعوده للسلالم تعثرت قدمه وسقط أرضًا، وأثناء ذلك تمسك بالفتاة التى كانت أمامه دون قصد، مؤكدًا أن الفتاة كانت ترتدي حقيبة ظهر مما يعوق الاقتراب منها أساسًا وأنها تتجنى عليه، واستعانت بالمارة وبشاب وضبطوا عنوة، خاصة أنه كان يمشي بجوارها ولم يكن خلفها كما تدعى.وقالت المجنى عليها إن المتهم أمسك بمؤخرتها عن عمد، وأنه خبط فيها من الخلف ثم سار خلفها ولم يعتذر حتى مثلما قال إنه دون قصد، وعندما استعانت بخطيبها ضبطه وسلمه لشرطة قسم خامس المترو التى بدورها ألقت القبض عليه على الفور.وقررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في البلاغ.كان تلقى قسم شرطة الموسكي بلاغًا يفيد القبض على شاب تحرش بفتاة داخل محطة مترو باب الشعرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبط المتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت السابق.