انعقاد لجنة الموارد البشرية بـ «الرعاية الصحية» لتقييم العاملين

انقعدت لجنة الموارد البشرية برئاسة الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة معايير تقييم العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية بفروعها والمنشآت الصحية التابع لها.وأكد راشد أن الهيئة حريصة على وضع معايير لنظم التقييم وفقا لأحدث المعايير الدولية وتشمل معايير فنية وسلوكية تعكس مؤشرات أداء المنشآت الصحية، مؤكدا أن الهيئة مؤمنة بأن العنصر البشري هو أهم موارد الهيئة حيث أن نجاح المنشآت الصحية هو نجاح العاملين بها.وأشار إلى أن معايير التقييم تطبق بشكل علمي من خلال ''بطاقة الأداء المتوازن'' والتي تنعكس بشكل مباشر على عدة محاور أبرزها الموارد المالية ورضاء المنتفعين والخدمات المقدمة.