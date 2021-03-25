رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انعقاد لجنة الموارد البشرية بـ «الرعاية الصحية» لتقييم العاملين

الخميس 25/مارس/2021 - 12:24 م
الدكتور هاني راشد
الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
انقعدت لجنة الموارد البشرية برئاسة الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة معايير تقييم العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية بفروعها والمنشآت الصحية التابع لها.

وأكد راشد أن الهيئة حريصة على وضع معايير لنظم التقييم وفقا لأحدث المعايير الدولية وتشمل معايير فنية وسلوكية تعكس مؤشرات أداء المنشآت الصحية، مؤكدا أن الهيئة مؤمنة بأن العنصر البشري هو أهم موارد الهيئة حيث أن نجاح المنشآت الصحية هو نجاح العاملين بها.

وأشار إلى أن معايير التقييم تطبق بشكل علمي من خلال ''بطاقة الأداء المتوازن'' والتي تنعكس بشكل مباشر على عدة محاور أبرزها الموارد المالية ورضاء المنتفعين والخدمات المقدمة.

موضوعات متعلقة

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

موعد إجازة شم النسيم 2021

«الليكود» يتقدم فى الانتخابات التشريعية الإسرائيلية بعد فرز 95% من الأصوات

خاص| القبطانة مروة السلحدار ترد على مزاعم تسببها في جنوح «حاوية السويس»


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: خططت يومين للواقعة

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

الحياة تعود للساحل الشرقي الأسترالي بعد انحسار مياه الفيضانات

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

رحيل نوال السعداوى.. انتصار مزيف للإسلاميين

فتح خزائن أرشيف حسن فتحي بالجامعة الأمريكية.. السبت

«كشكول الرسام».. 81 عامًا على ميلاد محيي الدين اللباد

إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)