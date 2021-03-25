البابا تواضروس يستقبل راعى الكنيسة القبطية فى روسيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة مساء أمس الأربعاء الراهب القس داود الأنطوني كاهن الكنيسة القبطية في روسيا.يأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات التي يحرص عليها قداسته مع رعاة كنائس المهجر، لدعم التواصل والحوار معهم ومتابعة الشئون الروحية بها.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.