مازال البحث قائما عبر محرك البحث العالمي جوجل على رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في استخراج البطاقة الخدمية دون جهد الذهاب إلى مقرات مكاتب الشؤون الاجتماعية للسؤال عنها، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية استخراج البطاقة الخدمية لأصحاب الهمم إلكترونيا والأوراق المطلوبة لاستخراجها.





رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي





يستطيع الراغبين في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لحصولهم على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة لهم وفقا للقانون الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، باستخدام الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي لهم من خلال هذا الرابط ( من هنا ) خاصة في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتقل بسرعة فائقة عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على أحد أعضاء الجهاز التنفسي الخارجية أو التعامل المباشر مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة .





خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة





يمكن لأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام الإلكتروني عن بطاقة الخدمات المتكاملة بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة





كتابة الرقم القومي للراغب في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة





كتابة بيانات صاحب طلب استخراج البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة





الضغط على كلمة استعلام





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الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم





يمكن تحميل الأوراق التالية عبر رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي:-





صورة بطاقة الرقم القومي للراغب في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة





5 صورة شخصية حديثة مقاس 5*6





تقرير طبي يوضح الحالة المرضية بالتفصيل مستخرج من مستشفى حكومي تابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو المستشفيات الجامعية.