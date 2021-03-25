154 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بـ955 مليون جنيه في الغربية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة تلقت 153 ألف و722 طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 955 مليون و536 ألف جنيه، حتى اليوم الخميس.وأوضح الدكتور رحمي أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول 1980 طلبا، رفض 320 طلبا، وجاري فحص 151422 طلبا، مشيرًا إلى تقديم المحافظة لكل التسهيلات الممكنة لتشجيع المواطنين على التصالح من تخفيض لأسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65%، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ50 جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.وأهاب محافظ الغربية بالمواطنين سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية لتقديم طلبات التصالح على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية قبل انتهاء المهلة المحددة يوم 31 مارس الجاري، موضحًا أن مبالغ التصالح ستستخدم لخدمة مواطني المحافظة عن طريق تقديم خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بنطاق المحافظة.