سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء فى سوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة سوهاج بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنية المصري مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.