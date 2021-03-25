34 ألف إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الخميس، عن تسجيل 34 ألفًا و151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و154 ألفًا و821 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان نقله راديو بولندا- أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 50 ألفًا و860 حالة، وذلك بعد تسجيل 520 وفاة جديدة.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ حاليًا مليونًا و722 ألفًا و856 شخصًا، وذلك منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.