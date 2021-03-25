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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3408 محاضر لعدم ارتداء الكمامة وغلق 714 مركزا للدروس الخصوصية بالغربية

الخميس 25/مارس/2021 - 12:20 م
محاضر لعدم ارتداء
محاضر لعدم ارتداء الكمامة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم اليوم الخميس تحرير 15 محضرا لمواطنين، تم التصالح مع 9 بإجمالي مبلغ 450 جنيها، وتحويل البقية للنيابة العامة.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة، حيث تم فض 15 سوقا، 4 أفراح ومآتم، وغلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس.

وأسفرت الحملات عن تحرير 3408 محاضر للأفراد و43ؤمحضرا لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة، إلى جانب فض 985 سوقا، 393 فرح ومأتم وتشميع وغلق 714 مركزا للدروس خصوصية منذ 16 يناير الماضي.

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