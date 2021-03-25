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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن المنافذ يضبط 19 قضية هجرة غير شرعية وتزوير خلال 24 ساعة

الخميس 25/مارس/2021 - 12:40 م
هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 7 قضايا، أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وفى مجال مكافحة تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 36 قضية، أبرزها مزاولة مهنة دون تصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1373 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 204 أحكام قضائية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 19 قضية هجرة غير شرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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