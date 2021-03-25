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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 227 تعديا على الأراضي الزراعية بالغربية منذ يناير

الخميس 25/مارس/2021 - 12:18 م
تعديا على الأراضي
تعديا على الأراضي الزراعية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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شنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الغربية، حملات مكبرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من 16 يناير الماضي وحتى اليوم، أسفرت عن إزالة 227 حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 13 فدانا وقيراطين وسهمين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

حيث قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة 25 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة فدانين و7 قراريط و17 سهما، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة 88 حالة تعدى على 7 أفدنة، كما قام مركز ومدينة زفتى بإزالة 17 حالة تعدي، ومدينة السنطة 5 حالات تعدي.

وقام مركز ومدينة قطور بإزالة 69 حالة تعدي، وسمنود 6 حالات تعدي، وبسيون حالتين، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات 15 حالة تعدي.

وأهابت محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.

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