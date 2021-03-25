الفلبين ترسل مزيدًا من السفن البحرية لبحر الصين الجنوبي

أرسل الجيش الفلبيني، اليوم الخميس، مزيدا من السفن البحرية لتعزيز الدوريات البحرية في بحر الصين الجنوبي.ويأتي هذا النبأ بعدما قالت القوات المسلحة الفلبينية إنه تم رصد أكثر من 200 سفينة صينية قبالة شعب وايت صن المرجانية، التي تقع ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلبين.وقال المتحدث باسم الجيش الفلبيني، ميجور جنرال ادجارد اريفالو، في بيان: "من خلال تعزيز التواجد البحري في المنطقة، نسعى لطمأنة المواطنين إزاء التزام القوات المسلحة القوي والثابت بحمايتهم والدفاع عنهم في حالة أي اعتداء".وأضاف أن مسئولين عسكريين التقوا بنظرائهم الصينيين، أمس الأربعاء، لمناقشة الوضع في المنطقة، وأبلغوهم بمطالبة وزير الدفاع، ديلفين لورينزانا، بمغادرة السفن من منطقة الشعب المرجانية.