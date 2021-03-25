الصين تدعو الأطراف المعنية للعمل على إحلال الأمن في شبه الجزيرة الكورية

دعت الصين اليوم الخميس، الأطراف المعنية إلى لقاء بعضهم البعض في منتصف الطريق، والعمل على إحلال الأمن والسلام الدائمين في منطقة شبه الجزيرة الكورية.جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كوريا الشمالية مقذوفين مجهولي الهوية باتجاه البحر الشرقي صباح اليوم.وقالت يينغ: "إن الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية هدف مشترك للبشرية جميعا. وإن حل المشاكل وتعزيز التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والتشاور يخدم مصالح الجميع".