733 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 733 إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد وتعافي 552 حالة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 130 ألفًا و397 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة البلاد البحرينية اليوم الخميس- أنه تم إجراء 18 ألفًا و457 فحصًا، لتظهر 733 حالة جديدة منها 256 حالة لعمالة وافدة، و454 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و23 حالة قادمة من الخارج.