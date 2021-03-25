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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دينا فؤاد تراهن على نجاح شخصية «قدرية» فى «اللى مالوش كبير»

الخميس 25/مارس/2021 - 12:51 م
دينا فؤاد،
دينا فؤاد،
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تراهن دينا فؤاد على نجاح شخصية "قدرية"، التى تجسدها فى مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز، حيث تقدمها بشكل جذاب ومختلف سواء على مستوى الأداء أو "اللوك"، وهو ما ظهر فى برومو العمل الذى طرحه المنتج تامر مرسى، وكشف البرومو عن جوانب الشخصية وطريقة أدائها، ونال ظهورها بـ"لوك قدرية" استحسان جمهور وجه القمر على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتتمرد "فؤاد" فى مسلسل "اللى مالوش كبير" على جميع الشخصيات التى قدمتها، وتظهر فى صورة فتاة بنت بلد تتميز بـ"الجدعنة" وبأخلاق "بنات البلد الجدعات"، وتواجه منعطفات درامية فى حياتها، حيث تحمل شخصية "قدرية" الكثير من التفاصيل داخل الأحداث، وتعتبر محركًا محوريًا لأحداث العمل الذى يدور فى إطار اجتماعى، فمن انطلاق تأثير دورها تتوالى الأحداث بشكل درامى شيق.

ويشارك في بطولة مسلسل "اللى مالوش كبير" النجوم أحمد العوضى وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومدير تصوير أحمد زيتون.

وكانت دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا وقت عرض مسلسل "جمال الحريم"، وتصدرت ترند موقع "تويتر" 4 مرات طوال عرض العمل، حيث نجحت وجه القمر دينا فؤاد فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، وإتقان كبير، وأبدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بامساكها بتفاصيل الشخصية، وابداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثيرا من مشاهدها تم استخدامه كـ"كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعى.

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