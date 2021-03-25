ضبط شخص بمواد مخدرة وسلاح ناري في المطرية

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة وفرد خرطوش في منطقة المطرية، وحرر محضر بالواقعة.في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش - 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات من ذات العيار - مبلغ مالي.بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الآثم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.