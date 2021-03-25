العراق: انفجار عبوة ناسفة قرب رتل للتحالف الدولى فى بابل

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، عن انفجار عبوة ناسفة قرب رتل للتحالف الدولي في محافظة بابل العراقية، وفقًا لقناة العربية الإخبارية.ويوم الأحد الماضي، أفاد مصدر أمني عراقي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلًا للتحالف الدولي في محافظة بابل.وذكر المصدر، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق ناحية النيل في الحلة دون إصابات تذكر".يشار إلى أن عبوة ناسفة كانت قد انفجرت صباح اليوم، على رتل دعم لوجستي للتحالف في محافظة بابل أيضًا.