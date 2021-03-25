انتخاب علاء عز رئيسا لإتحاد منظمات الأعمال الأورومتوسطية

انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد منظمات الاعمال الاورومتوسطية، الدكتور علاء عز رئيسا للاتحاد لمدة ثلاثة سنوات وذلك اثناء اجتماعها الذى عقد إفتراضيا بالعاصمة البلجيكية بروكسل امس لانتخاب مجلس الادارة الجديد الذى يتضمن تسعة من قيادات الاتحادات الاقليمية يمثلون دول الاتحاد الاوروبى والبحر الابيض والبحر الاسود.وأوضح "عز" أن الاتحاد يجمع الاتحادات الاقليمية الاورومتوسطية المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات التى تجمع 46 دولة بالاتحاد الاوروبى والبحر الابيض والبحر الاسود بنتاج محلى اجمالى يتجاوز 25 تريليون دولار، وسيتضمن اكثر من 715 مليون مستهلك بمناطق تجارة حرة لمصر مع الاتحاد الاوروبى فى إطار الشراكة الاوروبية والدول العربية المتوسطية.وأكد على اهمية الاتحاد كأداه لجذب الاستثمارات لدول شمال إفريقيا خاصة مع سعى الشركات الكبرى لاعادة توزيع مراكز انتاجها وسلاسل امدادها بعد جائحة كورونا، وهى فرصة متميزة لمصر فى الصناعة خاصة فى محور قناة السويس والمناطق الصناعية الجديدة للتصنيع من اجل التصدير خاصة لافريقيا بعد اطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، او فى الخدمات خاصة فى النقل متعدد الوسائط او السياحة او الخدمات المالية والصحية، بخلاف تنمية الصادرات لاكبر سوق موحد فى العالم بدون جمارك.وأشار إلى أن الاتحادات الاقليمية الاورومتوسطية تنفذ أكثر من 40 مشروع اقليمى يساهم فى تمويلها الاتحاد الاوروبى بمنح تتجاوز 190 مليون يورو تدعم التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والنقل واللوجيستيات والطاقة الجديدة والمتجددة، والبيئة والتدريب من اجل التوظيف، التنمية الاقليمية، تنمية مشاركة العاملين بالخارج فى تنمية بلادهم، إلى جانب دعم وتحديث منظمات الأعمال.