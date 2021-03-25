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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على أمين عهدة اختلس بضائع من مجمع استهلاكي

الخميس 25/مارس/2021 - 12:51 م
متهم
متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، حيث تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي إحدى شركات المجمعات الاستهلاكية، بقيام أمين عهدة بإحدى فروع الشركة، باختلاس بضائع من عهدته المملوكة للشركة جهة عمله مما أضر بأموالها.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام أنه فى غضون عام 2020 استغل المذكور طبيعة عمله كونه يشغل منصب أمين عهدة بالشركة المشار إليها ومناط له استلام عهدة الفرع من البضائع المختلفة لبيعها وتوريد قيمتها لاحقًا لخزينة الشركة المبلغة، وقام باختلاس بضائع عبارة عن سلع غذائية مختلفة من عهدته وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

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