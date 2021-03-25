الأمن العام يضبط 161 قطعة سلاح وينفذ 79 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

وتمكنت الجهود بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (79670) حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالي (6613) محكومًا عليهم، بينها ضبط (354) حكم جناية، و(23204) أحكام حبس جزئي.وأسفرت الجهود في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضمت (6) متهمين، ارتكبوا (16) حادثًا متنوعًا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (237) قضية مخدرات بإجمالي (261) متهمًا، ضُبطت خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (32٫770 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (41.189 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (3.854 كيلو جرام).