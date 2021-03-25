تعيينات جديدة فى التأمين الصحى بالغربية

أعلن الدكتور رائف يوسف، مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، اليوم الخميس، أن الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارًا بتكليف الدكتور محمد حشاد نائب مدير مستشفى مبرة التأمين الصحي بالمحلة الكبرى، بالعمل مديرا للمستشفى.وأضاف مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، في بيان اليوم الخميس، أن القرار تضمن ترقية الدكتور تامر مدكور استشاري العظام ومدير مستشفى مبرة التأمين الصحي بالمحلة، بالعمل مديرًا عامًا لفرع التأمين الصحي بمحافظة البحيرة.