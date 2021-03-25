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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تطعيم 1141 مواطن بالجرعة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني اليوم

الخميس 25/مارس/2021 - 12:21 م
تطعيم بالجرعة الثانية
تطعيم بالجرعة الثانية
سارة سعودى - فاتن خديوي
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كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن أن الوزارة ستبدأ اليوم تطعيم المواطنين من فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالجرعة الثانية الاستكمالية من لقاح فيروس كورونا المستجد، ممن تلقوا جرعة لقاح "سينوفارم" الأولى 4 مارس الجاري.

وأكدت المصادر لـ"الدستور"، أن اليوم الأول من حملة تطعيم المواطنين كان قد شهد تلقي 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة للجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يومًا- 3 أسابيع- والتي تبدأ من اليوم الخميس، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح "أسترازينيكا" جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعًا- 3 أشهر- من تلقيهم الجرعة الأولى، في يونيو المقبل.

وأوضحت المصادر أنه تتم متابعة الحالة الصحية للمواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا بعد الحصول على الجرعتين الأولى والثانية، للتأكد من ظهور أي أعراض جانبية غير متوقعة من اللقاح، لافتة إلى أنه حتى الآن لم تظهر أي أعراض غير متوقعة بعد الحصول على اللقاح.

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