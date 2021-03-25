تطعيم 1141 مواطن بالجرعة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني اليوم

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن أن الوزارة ستبدأ اليوم تطعيم المواطنين من فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالجرعة الثانية الاستكمالية من لقاح فيروس كورونا المستجد، ممن تلقوا جرعة لقاح "سينوفارم" الأولى 4 مارس الجاري.وأكدت المصادر لـ"الدستور"، أن اليوم الأول من حملة تطعيم المواطنين كان قد شهد تلقي 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة للجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يومًا- 3 أسابيع- والتي تبدأ من اليوم الخميس، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح "أسترازينيكا" جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعًا- 3 أشهر- من تلقيهم الجرعة الأولى، في يونيو المقبل.وأوضحت المصادر أنه تتم متابعة الحالة الصحية للمواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا بعد الحصول على الجرعتين الأولى والثانية، للتأكد من ظهور أي أعراض جانبية غير متوقعة من اللقاح، لافتة إلى أنه حتى الآن لم تظهر أي أعراض غير متوقعة بعد الحصول على اللقاح.