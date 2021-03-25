محافظ الغربية يعقد اجتماعين لمتابعة موقف المشروعات الجارية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على سرعة الانتهاء من جميع التعاقدات المبرمة قبل انتهاء الربع المالي الأخير للعام المالي الحالي.جاء ذلك خلال الاجتماعين الذين عقدهما المحافظ، صباح اليوم، بمكتبه لمتابعة الموقف المالي، الإداري والقانوني لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.بدأ الاجتماع الأول بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ومديري الإدارات (الهندسية، التخطيط، المالية) ومراقب الحسابات بمناقشة الموقف المالي ل (عقود الرصف، تطوير الكورنيش، شراء معدات النظافة، المزادات الجاري تنفيذها لطرح عدد ٦٧ قطعة أرض للبيع) وكذا مشروعات (المجزر النصف آلي، تطوير شارع الإسكندرية، محطة إنتاج البيض، تطوير شارع السكة الجديدة والسيد البدوي).وخلال الاجتماع الثاني، تمت مراجعة الموقف القانوني لعدد من القضايا التي تخص المحافظة بحضور الدكتور سيد فودة المستشار القانوني للمحافظة، المستشار محمد عبدالسلام رئيس المكتب القضائي، والمستشار عمرو حتاتة عضو المكتب القضائي بالمحافظة، كما تمت مناقشة الموقف القانوني للرعايا والإعلانات المتواجدة بشوارع المحافظة.