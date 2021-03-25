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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقبال كبير على تلقي لقاح كورونا بالغربية

الخميس 25/مارس/2021 - 12:15 م
تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا بالغربية
الغربية شريف عبدالغنى حسام فوزى جبر
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شهدت مديرية الصحة بالغربية إقبالا كبيرا من المواطنين المسجلين على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المخصص لتسجيل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لتلقي جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد بالمراكز المخصصة لإعطاء اللقاح، في إطار حملة التطعيم باللقاح التي انطلقت على مستوى المحافظات، وسط إجراءات احترازية مطبقة بطرق منظمة في بداية أيام التطعيم.

وخصصت مديرية الشئون الصحية 7 مراكز صحة لتلقي اللقاح، وهي مركز طبي سعيد، إدارة سمنود الصحية، مكتب صحة كفرالزيات، مستشفى قطور المركزي، مستشفى زفتى التخصصي، ومكتب صحة بسيون.

وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بتقديم الرعاية الصحية لمواطنيها، من خلال توفير اللقاحات للعديد من الفئات بالمجان حرصا على سلامتهم.

وأطمأن حميدة من المواطنين على سهولة ويسر إجراءات تلقي اللقاح، وأشادوا بهذه الخطوة في طريق الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة لمواطنيها، مثمنين جهود الدولة في مجابهة فيروس كورونا.

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