إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

أظهرت بيانات نُشرت، اليوم الخميس، أن إسبانيا استقبلت 56 ألفا و180 سائحا خلال الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض بنسبة 81% مقارنة بنفس الربع من عام 2019.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بنك إسبانيا القول إن إيرادات السياحة في إسبانيا انخفضت بنسبة 87%، لتصل إلى 1.84 مليار يورو (2.18 مليار دولار) خلال الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بنفس الربع من عام 2019.ويعد هذا رابع ربع تسجل فيه إسبانيا تراجعا في إيرادات السياحة.وأنفق الإسبان في الخارج 1.28 مليار يورو (1.51 مليار دولار) بانخفاض بنسبة 80% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.