لأول مرة في تاريخها.. جامعة طنطا تناقش دكتوراة باحث توفي منذ 4 أشهر

ناقشت كلية التربية جامعة طنطا، رسالة دكتوراة للدكتور محمد ماضي، والذي غيبه الموت منذ حوالي 4 أشهر، تحت عنوان "تصميم وإنتاج المقررات الإلكترونية في بيئة تعلم تشاركية وفقا لنظامى موودل وكاميرا لتصميم وإنتاج المقررات الإلكترونية"، بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الحميد المنشاوي، عميد كلية التربية، والدكتورة هويدا الإتربي، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور مصطفى عبد الحليم، وكيل الكلية.وأكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إنه كان يتمنى منح الدرجة العلمية للباحث ولكن التزاما بالقانون ولائحة المجلس الأعلى للجامعات تقرر مناقشتها فقط، من باب التقدير للباحث وأسرته، مشيرا إلى أنه سيتم منحه درجة الدكتوراة الفخرية.ومن جهته، قال الدكتور مصطفى صادق عبدالحليم، وكيل الكلية، إن الجامعة أصرت على تكريم الباحث بالرغم من أنه توفي في واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ الجامعة، مشيرا إلى أن الباحث كان أنهى الرسالة قبل وفاتة بيومين فقط.وكشف عبد الحليم، أن الرسالة تم مناقشتها منذ قليل وكرسي الباحث موضوع علية صورته والروب الخاص به، مشيرا إلى أن رسالة الدكتوراة سيتم نشرها فى مجلة الكلية.