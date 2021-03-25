رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لأول مرة في تاريخها.. جامعة طنطا تناقش دكتوراة باحث توفي منذ 4 أشهر

الخميس 25/مارس/2021 - 12:00 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
ناقشت كلية التربية جامعة طنطا، رسالة دكتوراة للدكتور محمد ماضي، والذي غيبه الموت منذ حوالي 4 أشهر، تحت عنوان "تصميم وإنتاج المقررات الإلكترونية في بيئة تعلم تشاركية وفقا لنظامى موودل وكاميرا لتصميم وإنتاج المقررات الإلكترونية"، بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الحميد المنشاوي، عميد كلية التربية، والدكتورة هويدا الإتربي، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور مصطفى عبد الحليم، وكيل الكلية.

وأكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إنه كان يتمنى منح الدرجة العلمية للباحث ولكن التزاما بالقانون ولائحة المجلس الأعلى للجامعات تقرر مناقشتها فقط، من باب التقدير للباحث وأسرته، مشيرا إلى أنه سيتم منحه درجة الدكتوراة الفخرية.

ومن جهته، قال الدكتور مصطفى صادق عبدالحليم، وكيل الكلية، إن الجامعة أصرت على تكريم الباحث بالرغم من أنه توفي في واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ الجامعة، مشيرا إلى أن الباحث كان أنهى الرسالة قبل وفاتة بيومين فقط.

وكشف عبد الحليم، أن الرسالة تم مناقشتها منذ قليل وكرسي الباحث موضوع علية صورته والروب الخاص به، مشيرا إلى أن رسالة الدكتوراة سيتم نشرها فى مجلة الكلية.
لأول مرة في تاريخها.. جامعة طنطا تناقش دكتوراة باحث توفي منذ 4 أشهر
لأول مرة في تاريخها.. جامعة طنطا تناقش دكتوراة باحث توفي منذ 4 أشهر
لأول مرة في تاريخها.. جامعة طنطا تناقش دكتوراة باحث توفي منذ 4 أشهر
لأول مرة في تاريخها.. جامعة طنطا تناقش دكتوراة باحث توفي منذ 4 أشهر
لأول مرة في تاريخها.. جامعة طنطا تناقش دكتوراة باحث توفي منذ 4 أشهر
لأول مرة في تاريخها.. جامعة طنطا تناقش دكتوراة باحث توفي منذ 4 أشهر

موضوعات متعلقة

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجانحة

كواليس أبشع جريمة فى دار السلام.. ذبح صديقه مرتين

نزلت لشراء «متطلبات المنزل» فمات أولادها الثلاثة حرقًا بعين شمس


الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

الحياة تعود للساحل الشرقي الأسترالي بعد انحسار مياه الفيضانات

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

«كشكول الرسام».. 81 عامًا على ميلاد محيي الدين اللباد

إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)

بمناسبة ليلة النصف من شعبان.. ورشة لـ«فن السماع» بقبة الغوري

السبت.. عرض «قابل للكسر» بسينما الهناجر