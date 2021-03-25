بعد ظهورها بجسم نحيف.. تعرف على النظام الغذائى للفنانة زينة

نشرت الفنانة زينة عبر حسابها على Instagram بوسترات لشخصيات مسلسلها وأبطاله أحمد السعدني وصابرين والسوري سامر المصري وريم البارودي ومصطفى درويش ونور قدري ويوسف عثمان، وقد ظهرت بجسم نحيف مما جعل متابعيها يسألون عن سر رشاقتها.نظامها الغذائي:تعتبر زينة من أكثر الفنانات هوسًا بالنحافة، لديها هاجس من الوزن الزائد، وبحسب تصريحاتها فإن نظامها الغذائي هو:- رياضة المشي لمدة ساعة قبل الإفطار.- تناول وجبتين فقط علي مدار اليوم.- تبتعد عن السناكس بين الوجبات.- لا تأكل الدقيق الأبيض.- ترفض السكريات.- تذهب إلى الجيم يوميًا.- تشرب ما يقرب عن 4 لترات ماء يوميًا.إطلالاتهاتتميز بإطلاله عصرية وبسيطة، تفضل دائمًا الإطلالات العمالية، تعتمد دائما في شعرها على تسريحة الويفي، مع مكياج خفيف يبرز جمالها.ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالات "زينة" الكاجول.