تأجيل محاكمة المتستر على المتهم بهتك عرض طفلة المعادي

أجلت محكمة جنح المعادي، اليوم الخميس، نظر محاكمة المتهم بالتستر على المتهم بخطف وهتك عرض "طفلة المعادي"، إلى جلسة 1 أبريل الموافق الخميس المقبل.كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات "محبوس"، حيث تحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها، وتبين هروب المتهم واختباؤه عند فني صيانة يدعى "مدحت" في شقته بدار السلام.