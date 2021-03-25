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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على 3 يجمعون مدخرات العاملين بالخارج

الخميس 25/مارس/2021 - 12:18 م
القبض على 3
القبض على 3
مريم جبل - عمرو المزيدي
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أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام ثلاثة أشخاص "اثنين منهما يعملان بإحدى الدول الأجنبية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وبيعها للمترددين على تلك الدولة من المستوردين، على أن يسلموا ما يقابلها بالجنيه المصري لأحدهم قبل مغادرتهم للبلاد، وعقب ذلك يتم تسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة نقدًا مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الآخرين.

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