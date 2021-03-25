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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«التضامن» تُسلم سيدة مسنة مساعدات مالية وعينية بالإسماعيلية

الخميس 25/مارس/2021 - 11:58 ص
التضامن
التضامن
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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سلمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، برئاسة مها الحفناوي وكيل الوزارة، سيدة مسنة التي استقبلها محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة منذ يومين، في مكتبه، الغسالة والبطاطين في مكان سكنها، مؤكدًا أن بابه مفتوح لجميع المواطنين وخاصة الحالات الأولى بالرعاية.

واستقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمكتبة، سيدة مسنة التقى بها أثناء افتتاح مدرسة الشهداء الإعدادية بنات بعد تطويرها بمنطقة الشهداء بحى ثان الإسماعيلية.

وخلال الافتتاح التقى المحافظ بعدد من مواطنى المنطقة واستمع إليهم للتعرف على المشكلات التي تواجههم وطلباتهم، وأمر على الفور بتشكيل لجنة لبحث شكواهم ومطالبهم من خلال حى ثانى وسرعة إبلاغه بنتائج عمل اللجنة حرصا على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وفى أثناء اللقاء استمع المحافظ لشكوى سيدة مسنة من أهالي المنطقة، فأمر على الفور بتوفير سيارة لنقلها واستقبالها بمكتبة بديوان عام المحافظة، لتلبية احتياجاتها والاستماع لشكواها بحضور مديرة التضامن الاجتماعي.

وعلى الفور أمر المحافظ بصرف مبلغ مالى للسيدة كاعانة عاجلة من صندوق خدمات المحافظة، ووجه مديرية التضامن الإجتماعي بضرورة توفير مساعدة ماليه بشكل شهرى لها، وقامت مديرة التضامن الإجتماعي بالتنفيذ على الفور عن طريق ضم السيدة لإحدى الجمعيات الخيرية، مع توفير احتياجتها الأساسية من الطعام خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم وتسليمها غساله فورا.
«التضامن» تُسلم سيدة مسنة مساعدات مالية وعينية بالإسماعيلية
«التضامن» تُسلم سيدة مسنة مساعدات مالية وعينية بالإسماعيلية
«التضامن» تُسلم سيدة مسنة مساعدات مالية وعينية بالإسماعيلية
«التضامن» تُسلم سيدة مسنة مساعدات مالية وعينية بالإسماعيلية
«التضامن» تُسلم سيدة مسنة مساعدات مالية وعينية بالإسماعيلية
«التضامن» تُسلم سيدة مسنة مساعدات مالية وعينية بالإسماعيلية

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