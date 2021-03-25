غلق مركز للدروس الخصوصية بقرية في الشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر حملات على مراكز الدروس الخصوصية أسفرت عن غلق مركز بقرية تلراك وتفريق الطلاب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابه.وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات، وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.