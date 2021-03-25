السفيرة الأمريكية في لبنان: حان الوقت لتشكيل حكومة

دعت السفيرة الأمريكية في بيروت، اليوم الخميس، السياسيين اللبنانيين إلى تنحية خلافاتهم جانبا لإنقاذ البلاد من أزماتها العديدة، وذلك بعد أشهر من الخلافات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة.وقالت السفيرة الأمريكية، دوروثي شيا، في تصريحات تليفزيونية بعد لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون: "بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من دون حكومة.. ألم يحن الوقت للتنازل عن المطالب".وانضمت شيا إلى مجموعة من المسئولين الأجانب الذين يحثون القادة المنقسمين على الاتفاق على حكومة لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي يعد أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ عقود.