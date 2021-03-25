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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل: هدفنا تجنب آلاف الوفيات الجديدة بكورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 12:19 م
ميركل
ميركل
وكالات
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صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأنها تعتبر أن تجنب آلاف الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يعد هدفًا رئيسيًا في الأسابيع المقبلة في ألمانيا.

وقالت ميركل، اليوم الخميس، في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، إنه عند الاستفسار عن كيفية المضي قدمًا الآن في مواجهة الوباء كان الرد الوحيد الإيجابى حقًا من أطباء الرعاية المركزة هو إغلاق عيد الفصح، لافتة إلى أنه يتبين من ذلك مدى حجم القلق لدى الأطباء.

وتابعت ميركل، أنه لن يكون في المستشفيات حاليًا الأشخاص البالغين 90 عامًا، ولكن سيكون هناك أشخاص يبلغون من العمر 50 و60 و70 عامًا، موضحة بقولها: "هم أشخاص لا يزال لديهم متوسط عمر متوقع طويل جدًا".

وأضافت أن 10% منهم سيعانون من عواقب كورونا طويلة المدى، حسب تقدير الخبراء، وقالت: "يعني ذلك أنه من المجدي القتال من أجل أى شخص كى لا يصاب بالعدوى".

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