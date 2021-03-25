هالة فاخر تكشف حقيقة خطبتها من ياسين إسماعيل ياسين في «واحد من الناس»

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي مقدم برنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة" النجمين هالة فاخر وكمال أبورية، في حلقة خاصة يوم الجمعة المقبل.وتكشف هالة فاخر، خلال الحلقة، عن حقيقة خطبتها من ياسين إسماعيل ياسين، ولماذا أخفت قصة الحب التي عاشتها لمدة 25 عاما؟، وحقيقة اعتزال أبورية وتعليقه على الكوميكس التي تسخر منه عبر السوشيال ميديا.ورسالة أبورية لزوجته السابقة ماجدة زكي، وهل يفكر في الزواج مرة أخرى، وأقوى مشهد رومانسي بين فاخر وأبورية خلال الحلقة.يذاع اللقاء على شاشة "الحياة" الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء.