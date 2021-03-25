استئناف العمل بمجموعات التقوية لطلاب شهادة الثانوية في الوادي الجديد

استأنف قطاع تعليم الوادي الجديد بالمحافظة عقد مجموعات تقوية ومراجعة لطلاب الثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحرصًا منه على مصلحة الطلاب بالشهادة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية.وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن محافظ الإقليم مهتم بتنفيذ مجموعات التقوية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومواجهة الدروس الخصوصية، حيث يتم تنفيذ مجموعات تقوية ومراجعات لطلاب إتمام الشهادة الثانوية بالتعاون مع مجموعة من المعلمين المتميزين ذوي الخبرات بجميع المواد الدراسية بالشعبتين العلمية والأدبية، مشيرًا إلى تجهيز قاعات المحاضرات وتعقيمها مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية لحماية الجميع.