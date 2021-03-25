السبكي: اهتمام بآليات التحول الرقمي وتفعيل داخل المنشآت الصحية

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والسكان والمشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، إن هناك اهتمامًا بكل آليات التحول الرقمي وتفعيله داخل كل إدارات ومنشآت الهيئة باعتبارها التزامًا مؤسسيًا.وأكد «السبكي»، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك حرصًا دائمًا على التطوير المستمر واتباع الأسس العلمية في التخطيط الاستراتيجي لإدارة المؤسسات الحكومية، مع الاعتماد على مفردات الميكنة والتحول الرقمي في تطوير وإدارة المنشآت الطبية التابعة للهيئة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تضمن توفير خدمة صحية بأعلى جودة لكل المواطنين تتسم بالإتاحة والتميز والجودة، وصولًا بالهيئة أن تكون رقمية ذكية لا ورقية.