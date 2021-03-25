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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كواليس أبشع جريمة فى دار السلام.. ذبح صديقه مرتين

الخميس 25/مارس/2021 - 12:14 م
ذبح صديقه
ذبح صديقه
محمد عيسي
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حصلت "الدستور" على نص اعترافات شاب متهم بقتل صديقه ذبحًا بدار السلام في القضية رقم 1691 لسنة 2020 جنایات دار السلام، والمقيدة برقم 4 السنة 2021 كلي حلوان.

وأمام النيابة العامة خلال التحقيقات، أقر المتهم تفصيليًا بارتكابه للواقعة، وقال إنه في ساعة متأخرة بعد منتصف الليل يوم الواقعة وحال تواجده في محل الواقعة، حيث مسكن المجني عليه، أطل الأخير من شرفته وقام بالنداء عليه وطلب منه جلب طعام له، ودخل مسكنه وجلسا سويًا رفقة بعضهما البعض.

وأضاف المتهم، أنه وأثناء حديثهما نشبت مشادة كلامية بينهما بسبب قيام المجني عليه بالتشهير بسمعة والدته وشقيقته وادعاءه إقامة علاقة جنسية معهما، وقيامه باستلال سكين وأشهرها في وجهه، ما أثار حفيظته ودعاة لانتزاعها منه وانهال بها طعنًا على جسده فاستقرت الأولى في صدره فأتبعها بأخرى باطشة بذات المكان، وقام بإخراج السكين من جسده بطريقة دائرية فأبصر المجني عليه تخور قواه وتنتزع منه روحه فظل واقفًا مدة 10 دقائق وأتبع ذلك بنحر المجني عليه من عنقه مرتين حتى كادت تفصل رأسه عن جسده، ثم أتبع ذلك بطعنات أخرى استقرت في مؤخرة المجني عليه، مرددا أثناء الاعتداء عليه "علشان تبقي تعرف تجيب سيرة أمي وأختي".

كما أقر المتهم بأن السلاح الأبيض "السكين" المضبوط هو ذات السلاح الذي استخدمه في واقعة قتل المجني عليه.

وفي سياق متصل، قام المتهم بتمثيل جريمته بأداء محاكاة تصورية لما قام به من أفعال مادية تمثلت في الاعتداء على ضحيته بقصد إزهاق روحه.

وبمعاينة النيابة العامة المسرح الجريمة، عثر علي سلاح أبيض (سكين ذات نصل معدني حاد ومقبض عليه لاصق أسود اللون يتدلي منه حبل أزرق اللون صغير الحجم)، على منضدة خشبية داخل السكن محل الواقعة، كما تلاحظ وجود آثار تلوثات دموية على نصل السلاح.

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