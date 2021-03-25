دراسة جديدة: 86% من الأشخاص الرافضين للقاح كورونا عدلوا عن رأيهم

كشفت دراسة بريطانية أن 86% من الأشخاص الذين كانوا يرفضون الحصول على لقاحات فيروس كورونا في العام الماضي، عدلوا عن رأيهم ووافقوا على أخذ اللقاح، وفقًا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.ووجدت الدراسة أن أكثر من 4 من كل 5 أشخاص كانوا مترددين في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد ديسمبر 2020 قد غيروا رأيهم بحلول فبراير الماضي.وقالت الصحيفة، إن 86% من المشاركين في الدراسة قالوا إنهم إما غير متأكدين من أو يعتزمون رفض الحصول على اللقاح في ديسمبر 2020، لكنهم خططوا للحصول عليه أو حصلوا عليه بالفعل في فبراير 2021.وأشارت الصحيفة إلى أن الباحثين قاموا بتحليل ردود 14713 شخصًا من البالغين الذين شملتهم الدراسة، ووجدوا أن التحول في الموقف كان ثابتًا في جميع المجموعات العرقية، ومختلف المستويات الاقتصادية.وكشفت نتائج الدراسة وجود ارتباط كبير بين العمر ونيّة الحصول على اللقاح، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عامًا كانوا أكثر عرضة بنحو 9 مرات لرفض اللقاح مقارنةً بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا.