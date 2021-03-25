أمطار ورياح.. «الأرصاد» تُطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الدرجات الحرارة ستعاود الانخفاض من جديد الطقس مع تكاثر للسحب واحتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، خلال الأيام المقبلة.وأشار «شاهين»، في تصريحات، إلى نشاط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وهذه الرياح ستمنح شعورًا بتحسن الأحوال الجوية وانخفاض ملحوظًا في درجات الحرارة، لافتًا إلى أن طقس الفترة المقبلة لطيف خلال فترات النهار، وبارد خلال فترات الليل، خاصة الساعات المتأخرة.وكانت قد حذرت هيئة الارصاد الجوية المواطنين من تخفيف الملابس بسبب حالة عدم الاستقرار في الطقس والتي تشهدها البلاد خلال تلك الفترة، وأعلنت عن أن اليوم الخميس 25 مارس 2021 هو بداية التحسن في الطقس بعد تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ بسبب انتشار الأتربة والرياح المثيرة للرمال وضعف الرؤية الأفقية، وأكدت وجود فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق.ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية، ومعتدل على جنوب سيناء، ولطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.