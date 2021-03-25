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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة تبحث مع وزير الزراعة البوروندي التعاون المشترك

الخميس 25/مارس/2021 - 11:46 ص
الدكتورة ياسمين فؤاد،
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
أريج الجيار
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استقلبت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور روريما ديو-جيد، وزير الزراعة والبيئة والمياه البوروندي، لبحث التعاون البيئي المشترك بين البلدين، في إطار تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية المصرية البوروندية في مختلف المجالات، بالمركز الثقافى البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

وأكدت وزيرة البيئة، حرص مصر ممثلة فى وزارة البيئة على دعم الجانب البوروندي من خلال الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى مجال إعادة استخدام المخلفات الزراعية من خلال مذكرة التعاون المشترك التي ستوقع بين الجانبين فى مجال حماية البيئة، بالإضافة إلى بحث إمكانية المساعدة فى عدة مشروعات تخص حماية البيئة وذلك فى إطار مذكرة التفاهم.

من جهته، أكد وزير الزراعة والبيئة والمياه البوروندي على اهتمام الجانب البوروندي بتعزيز علاقاته مع مصر وتوقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين البلدين، للاستفادة من الإمكانات والخبرات المصرية المتقدمة لتعظيم الاستفادة منها فى مجالات البيئة وخاصة إدارة المخلفات إضافة إلى حماية مصادر وموارد المياه ومكافحة التصحر.
وزيرة البيئة تبحث مع وزير الزراعة البوروندي التعاون المشترك
وزيرة البيئة تبحث مع وزير الزراعة البوروندي التعاون المشترك
وزيرة البيئة تبحث مع وزير الزراعة البوروندي التعاون المشترك
وزيرة البيئة تبحث مع وزير الزراعة البوروندي التعاون المشترك

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