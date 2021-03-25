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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

البنتاجون: مشروع لإنتاج مفاعلات نووية متنقلة كبديل عن الكهرباء التقليدية

الخميس 25/مارس/2021 - 11:44 ص
مفاعلات نووية
مفاعلات نووية
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قالت دورية ديفنس نيوز الأمريكية المتخصصة في الشأن الدفاعي إن وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" ماضية قدما فى مشروع يتسم بالجرأة لإنتاح "المفاعلات النووية المحمولة" للاستخدامات العسكرية كمصدر للطاقة يغني عن المولدات التى تعمل بالديزل والسولار فى ثكنات الجيش الأمريكي والقواعد العسكرية.

وأكدت الدورية – وثيقة الصلة بدوائر صنع القرار الدفاعى فى الإدارة الأمريكية – أنه قد تم اختيار مؤسستين أمريكيتين للعمل فى هذا المشروع وهما BWXT Advanced Technologies وX-energy وكلاهما يعملان فى مجال تطبيقات التكنولوجيا النووية المتقدمة.

وأضافت الدورية الأمريكية أن ملف هذا المشروع يتولاه مكتب تطوير القدرات الاستراتيجية فى وزارة الدفاع الأمريكية، ويحمل الملف مسمى "المشروع بيلى Pele"، ويهدف إلى بناء مفاعل قابل للتنقل بقدرة تتراوح ما بين 1 إلى 5 ميجاوات وقادر على الاستمرار التشغيلى بكامل قدرته لمدة 3 أعوام.

وأوضحت أن المفاعلات المحمولة التى سيتم العمل على تطويرها وإنتاجها ستتسم بسرعة ضبطها على وضع التشغيل فى غضون 3 أيام من نقلها إلى الثكنات والمواقع العسكرية، وكذلك ستتسم بسرعة إجراءات تأمينها بعد الاستخدام فى أجل زمنى لا يتجاوز 7 أيام من انتهاء التشغيل ليتم بعدها سحب تلك الوحدات النووية التنقله من نقاط نشرها إلى نقاط تخزينها.

وكشفت الدورية الأمريكية عن اتفاق أبرم في وقت سابق من مارس الجاري للبدء فى وضع تصميمات المفاعلات النووية المتنقلة الجديدة بين الحكومة الأمريكية والشركات المتطورة، وتصل قيمة عقد عمل التصميمات الأولية للمفاعلات إلى 15 مليون دولار.

وقال جيف واكسمان مدير المشروعات في مكتب تطوير القدرات الاستراتيجية بالبنتاجون إنه بموجب العقد المشار إليه ستتسلم إدارته التصاميم الأولية للمفاعلات المتنقلة فى العام 2022 على أن يبدأ إنتاجها واستخدامها بصورة عملية بحلول العام 2027، كاشفا عن أن المشروع الجديد سيحقق رشادة فى الأنفاق على تلبية احتياجات الجيش الأمريكى السنوية للطاقة والبالغة 30 تيراوات تستنزف 10 ملايين برميل يوميا من الوقود التقليدى.

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