«الصحة»: على طلاب المدارس غسل أياديهم فى هذه الأوقات

نصحت وزارة الصحة والسكان، فى فيديوجراف، طلاب المدارس بشكل خاص بضرورة غسيل الأيدى بشكل مستمر، خصوصًا عند الوصول إلى المدرسة، وبعد اللعب فى الخارج، وبعد التعامل مع المواد والألعاب التعليمية، عند الدخول إلى دورات المياه والخروج منها.كما نصحت الطلاب بضرورة غسل الأيدى؛ قبل وبعد تناول الطعام، وبعد السعال أو العطس، قبل مغادرة المدرسة، وبعد اتساخ الأيدى أكدت وزارة الصحة والسكان أن غسل اليدين من أهم الطرق الوقائية ضد فيروس كورونا.