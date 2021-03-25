موسكو: بدء إنتاج اللقاح الروسي الثالث المضاد لكورونا

أعلنت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية عن بدء إنتاج اللقاح الروسي الثالث المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيفاك) بمركز تشوماكوف لأبحاث وتطوير العقاقير المناعية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.وذكر بيان للوزارة الروسية أن وزير التعليم العالي والعلوم، فاليري فالكوف، أعطى إشارة بدء إنتاج لقاح (كوفيفاك).وأوضح البيان أن الوزير أطلق أول عبوة من الدفعة الأولى من أمبولات اللقاح تحت رقم "0001"، وبهذا يبدأ إنتاج اللقاح الثالث ضد كورونا للتداول المدني في روسيا.